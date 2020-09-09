До 2050 року понад 1 млрд людей будуть вимушені мігрувати – дослідження

Понад 1 млрд людей планети до 2050 року можуть зіткнутися з вимушеним переселенням через швидке зростання населення, нестачу доступу до продовольства і води.

Інститут економіки та миру (IEP), який щороку прогнозує індекси тероризму та миру у світі, у рамках реєстру економічних загроз спрогнозував, що до 2050 року населення на планеті Земля зросте до 10 млрд.

Через це почнуть посилюватись сутички за ресурси та розпалюватимуться нові конфлікти.

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Окрім того, близько 1,2 млрд людей, які мешкають у районах Африки на південь від Сахари, у Центральній Азії та на Близькому Сході будуть вимушені мігрувати в інші країни.

У 2019 році через екологічні фактори та конфлікти близько 30 млн людей мігрували.

– Це матиме величезні соціальні та політичні наслідки не тільки у країнах, що розвиваються, але й в усьому світі, оскільки масове переміщення призведе до збільшення потоків біженців, – повідомив Стів Кіллелі, засновник IEP.

Інститут економіки та миру розподілив загрози за двома категоріями:

нестача продовольства, води та приріст населення;

стихійні лиха, підвищення рівня моря та зростання температурних показників.

За даними досліджень, Індії та Китаю загрожує дефіциту води у найближчі десятиліття. Пакистан, Іран, Мозамбік, Кенія та Мадагаскар зіткнуться з токсичним поєднанням загроз, а також зі зменшенням здатності боротися з ними.

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Інститут економіки та миру зазначив, що зараз у світі прісна вода доступна на 60% менше, ніж 50 років тому, а попит на їжу зросте на 50% впродовж наступних 30 років.

Ці фактори разом зі стихійними лихами свідчать про те, що навіть стабільні держави до 2050 року стануть вразливими.

Джерело: IEP