Фармкомпанія AstraZeneca призупинила випробування вакцини від коронавірусу

Британська фармкомпанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.

– В рамках рандомних контрольованих глобальних випробувань Оксфордської коронавірусної вакцини ми вирішили зробити паузу в тестуванні, щоб переглянути дані про безпеку, – йдеться в заяві компанії.

У AstraZeneca відзначили, що це стандартний запобіжний захід під час випробувань вакцин, який покликаний гарантувати, що вони не викличуть серйозних реакцій серед пацієнтів.

Читайте: ВООЗ розробить критерії оцінки ефективності вакцини від Covid-19

Призупинення відбулося через виявлення у волонтера з Великої Британії потенційно незрозумілого захворювання під час звичайної перевірки.

Вакцина AstraZeneca є однією з трьох коронавірусних вакцин, що знаходяться на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.

Вакцина AstraZeneca

Наприкінці липня з’явилася інформація, що AstraZeneca у співпраці з компанією Irbm завершує випробування вакцини від коронавірусу ChAdOx1.

За словами президента Irbm П’єро Ді Лоренцо, у вересні планується почати її виробництво.

У січні 2021 року вона повинна надійти у вільний продаж в Італії. Імовірно, вартість однієї дози складе всього €2-3.