Інша політична культура: Кремль не вірить у повтор білоруських подій у РФ

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що Росії не загрожує ситуація, в якій нині опинилася Білорусь.

За його словами, у країн “різна політична культура, політичний ландшафт та різні політичні тенденції”.

– Тому тут якісь політичні узагальнення були б не вірними, – сказав Пєсков.

Читайте: Не вірте пропаганді: Тихановська записала звернення до росіян

Лукашенко спрогнозував крах Росії слідом за Білоруссю

Раніше нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росії загрожує крах, якщо білоруські протестувальники доб’ються його повалення, бо ситуація повториться і в сусідній країні.

Лукашенко закликав російську владу не думати, що їй вдасться впоратися з опозиційними протестами.

Фото: Кремль