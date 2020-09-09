У Туреччині, де спостерігається друга хвиля коронавірусу, вирішили посилити заходи безпеки, зобов’язавши у всіх громадських місцях носити медичні маски.

У МВС країни заявили, що ці обмеження стосуються вулиць, парків, місць для пікніків, транспорту, робочих місць, а також пляжів.

Ходити без маски можна тільки у себе вдома.

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Такі заходи ухвалено через різке зростання захворюваності, що пов’язують з недотриманням соціальної дистанції.

Якщо Туреччина потрапить до червоного списку, українські туристи не зможуть в’їхати до країни.

Коронавірус у світі

За даними на 9 вересня, коронавірусом у світі інфіковані 27 477 049 людей.

Померли внаслідок ускладнень більш як 896 тис. пацієнтів, а одужали майже 18,5 млн осіб.

Туреччина нині знаходиться на 18 місці у світі з 283 270 випадками зараження.

Джерело: icisleri.gov.tr