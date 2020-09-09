Не вірте пропаганді: Тихановська записала звернення до росіян

Головний опозиціонер Білорусі Світлана Тихановська, яка була змушена залишити країну, записала звернення до росіян.

Тихановська закликала фільтрувати інформацію, яку надають пропагандистські ЗМІ та політики про те, що протестний рух у Білорусі нібито є боротьбою проти Росії.

Колишній кандидат у президенти Білорусі заявила, що насправді ситуація є зворотною.

Нинішньому президенту Олександру Лукашенку нині вдається утримувати владу “тільки завдяки неймовірному за жорсткістю придушенню протестувальників”, сказала Тихановська.

Опозиціонерка наголосила на важливості збереження гарних відносин між росіянами і білорусами.

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Тихановська – головний лідер протестів у Білорусі

Протести в Білорусі проти правління Лукашенка, на які з 9 серпня щодня масово виходять білоруси, розпочала 37-річна Тихановська.

На наступний день після виборів опозиціонерка у своєму відеозверненні заявила, що ухвалила “дуже важке рішення” виїхати до Литви заради безпеки своїх дітей.

Пізніше було випущено друге відео, на якому Тихановська читає з папірця заклик до демонстрантів відмовитися від протестів. У його щирість не повірили багато білорусів і західних лідерів.

Ще через кілька днів політик закликала білоруський народ не зупиняти масові акції протесту.