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Факти / Світ

Понад 220 тис. нових випадків зараження: коронавірус у світі 9 вересня

Більш як 221 тис. нових випадків зараження за добу. Такі дані статистики коронавірусу в світі станом на ранок 9 вересня.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 склала 27 477 049 осіб.

Жертвами коронавірусу за час пандемії стали 896 173 пацієнти, а одужали 18 444 140 людей.

Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 6 326 510;
  • Індія – 4 280 422;
  • Бразилія – ​​4 162 073;
  • Росія – 1 032 354;
  • Перу – 691 575.

Україна у цьому списку на 24 місці з 143 914 підтвердженими випадками – між Індонезією та Ізраїлем.

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Країни, де найбільше летальних випадків:

  • США – 189 637;
  • Бразилія – ​​127 464;
  • Індія – 72 775;
  • Мексика – 68 484;
  • Велика Британія – 41 675.

Де одужало найбільше хворих:

  • Бразилія – ​​3 568 578;
  • Індія – 3 323 950;
  • США – 2 359 111;
  • Росія – 847 746;
  • Південна Африка – 567 729.

Коронавірус у світі 8 вересня

За статистикою коронавірусу в світі на 8 вересня, Covid-19 заразилися майже 27,5 млн жителів планети.

Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 896,8 тис. осіб, а одужати вдалося 19,5 млн пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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