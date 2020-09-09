Більш як 221 тис. нових випадків зараження за добу. Такі дані статистики коронавірусу в світі станом на ранок 9 вересня.
Загальна кількість інфікованих Covid-19 склала 27 477 049 осіб.
Жертвами коронавірусу за час пандемії стали 896 173 пацієнти, а одужали 18 444 140 людей.
Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 6 326 510;
- Індія – 4 280 422;
- Бразилія – 4 162 073;
- Росія – 1 032 354;
- Перу – 691 575.
Україна у цьому списку на 24 місці з 143 914 підтвердженими випадками – між Індонезією та Ізраїлем.
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Країни, де найбільше летальних випадків:
- США – 189 637;
- Бразилія – 127 464;
- Індія – 72 775;
- Мексика – 68 484;
- Велика Британія – 41 675.
Де одужало найбільше хворих:
- Бразилія – 3 568 578;
- Індія – 3 323 950;
- США – 2 359 111;
- Росія – 847 746;
- Південна Африка – 567 729.
Коронавірус у світі 8 вересня
За статистикою коронавірусу в світі на 8 вересня, Covid-19 заразилися майже 27,5 млн жителів планети.
Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 896,8 тис. осіб, а одужати вдалося 19,5 млн пацієнтів.