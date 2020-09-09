Більш як 221 тис. нових випадків зараження за добу. Такі дані статистики коронавірусу в світі станом на ранок 9 вересня.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 склала 27 477 049 осіб.

Жертвами коронавірусу за час пандемії стали 896 173 пацієнти, а одужали 18 444 140 людей.

Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 6 326 510;

Індія – 4 280 422;

Бразилія – ​​4 162 073;

Росія – 1 032 354;

Перу – 691 575.

Україна у цьому списку на 24 місці з 143 914 підтвердженими випадками – між Індонезією та Ізраїлем.

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Країни, де найбільше летальних випадків:

США – 189 637;

Бразилія – ​​127 464;

Індія – 72 775;

Мексика – 68 484;

Велика Британія – 41 675.

Де одужало найбільше хворих:

Бразилія – ​​3 568 578;

Індія – 3 323 950;

США – 2 359 111;

Росія – 847 746;

Південна Африка – 567 729.

Коронавірус у світі 8 вересня

За статистикою коронавірусу в світі на 8 вересня, Covid-19 заразилися майже 27,5 млн жителів планети.

Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 896,8 тис. осіб, а одужати вдалося 19,5 млн пацієнтів.