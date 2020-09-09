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У Мінську затримують учасників акції на підтримку Колесникової

У Мінську увечері 9 вересня міліція затримала двох жінок, які брали участь в акції підтримки члена Координаційної ради Марії Колесникової.

Біля торгового центру Немига демонстранти стоять з плакатами. На них написано: Готові викрасти, посадити і вигнати сотні тисяч жінок? Ну-ну, герої та Хороша Маша, але не ваша.

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Співробітники правоохоронних органів затримали двох дівчат.

Затримання Марії Колесникової

7 вересня невідомі викрали Марію Колесникову у центрі Мінська. Її посадили в мікроавтобус біля Національного художнього музею. Її спробували вивезти на кордон з Україною, але жінка порвала свій паспорт.

9 вересня стало відомо, що Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО №1 Мінська.

Джерело: tut.by

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