115 країн світу пом’якшили карантинні обмеження для туристів

115 країн світу послабили карантинні обмеження та дозволили приїжджати до них туристам.

Таким чином, зараз стало на 28 туристичних напрямів більше, ніж було 19 липня, повідомляє Всесвітня туристична організація ОНН.

– Напрями, в яких були скасовані обмеження, як правило, мають високий або дуже високий рівень санітарно-гігієнічної інфраструктури, а також порівняно низькі показники випадків коронавірусу, – повідомляє організація.

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64% туристичних напрямків, де ще діють обмеження на поїздки, досить сильно залежать від повітряного авіасполучення. 70% іноземних туристів прибувають туди на літаках.

93 країни повністю закриті для туристів.

Україна закрита для іноземців

Україна закрила кордони для іноземців через Сovid-19 з 29 серпня до 28 вересня.

9 вересня уряд вніс зміни у постанову, щодо заборони в’їзду іноземцям. Дозволи в’їжджати в Україну іноземним громадянам, які є близькими родичами для українців.

Україна зніме заборону, якщо протягом двох тижнів спостерігатиметься спад захворюваності коронавірусом.

Джерело: UNWTO