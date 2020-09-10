Глава США Дональд Трамп на ще на рік продовжив режим надзвичайного стану, який запровадили у країні після терактів 11 вересня 2001 року.
На думку Трампа, і досі існує небезпека терактів.
Крім того, він дає певні повноваження органам країни з протистояння потенційній загрозі.
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Надзвичайний стан запровадили 14 вересня 2001 року, черговий строк його дії закінчувався 14 числа.
Вибори у США
У США у самому розпалі гонка за пост президента країни. Республіканську партію представляє чинним глава держави Дональда Трамп, його опонент – демократ Джо Байден.
За даними останнього соцопитування Financial Times, Джо Байден випереджає Дональда Трампа майже на 8%.
На виборах президента США 2020 за представника демократів готові проголосувати 50,3% виборців, тоді як за республіканця – 42,4%.
Джерело: The White House