Для доставки вакцин від Covid-19 буде потрібно 8 тис. гігантських літаків – IATA

Доставка вакцини проти коронавірусу в різні куточки світу буде “найбільшою транспортною проблемою за всю історію”, заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Експерти порахували, що для виконання місії знадобиться еквівалент 8 тис. літаків Boeing 747.

Програма розподілу передбачає, що на одну людину потрібна лише одна доза вакцини.

Вакцини від Covid-19 ще немає, але IATA вже працює з авіакомпаніями, аеропортами, органами охорони здоров’я та фармацевтичними фірмами над глобальним планом авіаперевезень.

– Безпечна доставка вакцин Covid-19 буде місією століття для світової авіаційної вантажної галузі. Але це не відбудеться без ретельного попереднього планування. І час для цього настав, – заявили в IATA.

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Гонка за вакциною

Імунізація запобігає 2-3 млн смертей щороку від таких захворювань, як дифтерія, правець, коклюш, грип та кір.

Також існують вакцини для запобігання понад 20 захворювань, що загрожують життю, і триває робота над тим, щоб зробити Covid-19 хворобою, якій можна запобігти вакциною.

Нині розробляється понад 169 кандидатів на вакцину проти Covid-19, з них 26 – на етапі випробування на людях.

Джерело: BBC