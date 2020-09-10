Колесникова передала жах викрадення: Погрожували вбити і розрізати на частини

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова подала заяву до Слідчого комітету Білорусі про порушення кримінальної справи через своє викрадення.

У заяві Колесникова вимагає притягнути посадових осіб ГУБОЗіК і КДБ за трьома статтями про викрадення людини, незаконне позбавлення волі та погрози вбивством.

Колесникова також передала все, що з нею відбувалося 7 і 8 вересня.

Зокрема, лідер опозиції заявила, що на неї чинився психологічний тиск, їй погрожували смертю і намагалися силою вигнати з Білорусі.

– Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не залишу територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи частинами, – розповіла Колесникова у заяві до СК.

Крім того, викрадачі погрожували опозиціонерці 25-ма роками в’язниці та проблемами у місцях позбавлення волі, додала вона.

Колесникова також повідомила, що під час перебування у будівлі КДБ вона просила про допомогу у співробітників, які проходили повз неї.

– Після того, як співробітники КДБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон, – йдеться в заяві.

Після того, як Колесникова порвала паспорт, що допомогло їй уникнути видворення, опозиціонерку доставили в Мозирський прикордонний загін, де вона пробула до вечора 8 вересня.

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У Білорусі затримали майже всіх членів президії Координаційної ради

Шість із семи лідерів опозиції були або затримані, або насильно вивезені з Білорусі.

Письменниця Світлана Алексієвич – єдина, хто залишився на волі та в Білорусі серед членів президії Координаційної ради.

9 вересня біля штабу білоруського політика Віктора Бабарика був затриманий Максим Знак.

Джерело: Віктор Бабаріко

Фото: Віктор Бабаріко