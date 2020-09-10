Навальний повністю оговтався і все пам’ятає – ЗМІ

Російський опозиціонер Олексій Навальний повністю оговтався і вже згадує події до відльоту рейсом, на якому йому стало зле.

Про це повідомило видання The Insider у матеріалі, який підготовлено спільно з Bellingcat і Der Spiegel. Водночас журналісти посилаються на джерела.

Навальний навіть згадав, як втратив свідомість від болю в туалеті літака, пишуть ЗМІ.

На думку лікарів, психічно політик відновився практично повністю, а фізично – щонайменше на 90%.

Зі свого боку речниця Навального Кіра Ярмиш у себе в Twitter зазначила, що стаття “сильно перебільшена”.

– В основному стаття дуже сильно перебільшена і містить багато фактичних неточностей, — написала вона.

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Отруєння Навального

7 вересня медики німецької лікарні, в якій лікується Олексій Навальний, повідомили, що критик Кремля вийшов із медичної коми.

Російському опозиціонеру стало зле у літаку до Москви з сибірського міста Томськ 20 серпня.

Уряд Німеччини заявив, що у них є “однозначні докази” використання для отруєння Навального хімічної нервово-паралітичної речовини Новачок. Кремль від звинувачень відхрещується.

Джерело: The Insider