Отруєння Навального: Путін пообіцяв прем’єр-міністру Італії розпочати розслідування

Президент РФ Володимир Путін готовий створити спецкомісію для розслідування отруєння Олексія Навального.

Про це в одному з інтерв’ю розповів голова уряду Італії Джузеппе Конте.

– Володимир Путін запевнив, що Росія готова до співпраці з Німеччиною для подальших пояснень, що насправді сталося з Олексієм Навальним.

Конте зауважив, що згода російської влади на проведення незалежного розслідування отруєння Навального може попередити погіршення міжнародних стосунків між РФ та Європою.

Італія, як і низка країн ЄС, зацікавлена у співпраці з російськими експертами, які змогли б допомогти знайти відповідальних за спробу замаху на російського опозиціонера.

Навальний вийшов із коми

10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний вийшов із коми та почав говорити.

З метою забезпечити надійний захист політику було ухвалено рішення посилити охорону палати, де перебуває Навальний.

Незабаром він зможе розповісти, що пам’ятає про день свого отруєння.

Джерело: Il Folgio