Згідно з даними, зібраними Університетом Джона Гопкінса, кількість підтверджених випадків смерті від коронавірусу в усьому світі перевищила позначку в 900 тис. осіб.

Станом на 5.28 10 вересня внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, загинуло 900 203 людини.

На США, найбільше постраждалу країну світу, припадає близько п’ятої частини усіх смертей в усьому світі. Тут зареєстровано 190 796 смертей від Covid-19.

За час пандемії у світі зафіксували 27 756 335 випадків інфікування коронавірусом.

За кількістю випадків США на першому місці (6 359 576), Індія посідає друге місце (4 370 128), за нею йдуть Бразилія (4 197 889), Росія (1 037 526), ​​Перу (696 190), Колумбія (679 513 ), Мексика (647 321) #, Південна Африка (642 431), Іспанія (543 379), Аргентина (512 293).

Україна перебуває на 24 місці в рейтингу (146 511 випадків станом на 9 вересня).

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Ситуація з коронавірусом у світі 10 вересня – докладно

У середу міністерство охорони здоров’я Мексики зареєструвало 4 647 нових випадків Covid-19 і 611 нових смертей, пов’язаних із коронавірусом.

Уряд США заявив у середу, що планує припинити обмежувати кількість міжнародних прибуттів із певних країн до 15 своїх аеропортів і направляти їх через посилений огляд.

Рішення призупинити випробування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca через потенційного побічний ефект в одного добровольця показує, що система моніторингу безпеки працює, заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи.

Нові дослідження показують, що кожна п’ята молода людина, яку було госпіталізовано через Covid-19, потребує інтенсивної терапії, і 2,7% з них помирають.