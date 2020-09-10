08:32 -

У Білорусі хакери зламали сайт академії МВС і перейменували його в Типу Академія МВС і розмістили на сторінці зображення з підписом “з любов’ю, білоруські кібер-партизани”.

Про це повідомив білоруський портал Tut.by.

– Невідомі зламали сайт Академії МВС і розмістили там повідомлення від “кібер-партизан Білорусі, – йдеться в повідомленні.

Сайт перестав відкриватися приблизно о 20.00.

– Це вже вдруге за місяць, коли ресурс Академії недоступний — вперше з ним виникли проблеми 4 вересня, — повідомив портал.