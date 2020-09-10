Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Кіпр заявив, що не підтримає санкції проти представників влади Білорусі.
Країна блокує введення санкцій, щоб домогтися посилення обмежувальних заходів проти Туреччини.
Кіпр домагається, щоб ЄС додав до списку санкцій сім турецьких компаній, які ведуть бурові роботи на спірній ділянці шельфу.
Кіпр відмовляється підтримати спільне рішення країн, поки Брюссель не вживе відповідних заходів.
Рішення про санкції вимагає одноголосності всіх 27 держав-членів ЄС.
У Білорусі хакери зламали сайт академії МВС і перейменували його в Типу Академія МВС і розмістили на сторінці зображення з підписом “з любов’ю, білоруські кібер-партизани”.
Про це повідомив білоруський портал Tut.by.
– Невідомі зламали сайт Академії МВС і розмістили там повідомлення від “кібер-партизан Білорусі, – йдеться в повідомленні.
Сайт перестав відкриватися приблизно о 20.00.
– Це вже вдруге за місяць, коли ресурс Академії недоступний — вперше з ним виникли проблеми 4 вересня, — повідомив портал.
Стало відомо, де наразі знаходиться Марія Колесникова. Вона заарештовано та перебуває у СІЗО №1.
Про це повідомив батько затриманої Олександр Колесников.
– Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу, – сказав Колесніков.
Джерело: TUT.BY
Світлана Алексієвич випустила термінову заяву через затримань членів Координаційної ради.
– Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців у президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака, – повідомила Алексієвич.
Також вона додала, що спочатку у них вкрали країну, а тепер викрадають кращих громадян.
За її словами, на місце цих людей прийдуть сотні інших, оскільки повстала не Координаційна рада, а уся країна.
– Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу у нашій країні. Ми хотіли, щоб у суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця – це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять на вулицю. Це не вулиця. Це народ, – заявила Світлана Алексієвич.
У ЗМІ з’явилась інформація, що невідомі намагаються потрапити до квартири нобелівського лауреата Світлани Алексієвич, яку у серпні викликали на допит у справі створення незаконної організації, але вона відмовилась від свідчень.
За словами журналістів, які перебувають під дверима квартири, окрім працівників ЗМІ нікого немає.
Світлана Алексієвич наразі єдина вільна учасниця опозиційної Координаційної Ради, яка досі перебуває на території Білорусі.
Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська у черговому відеозверненні звернулась до росіян.
Вона закликала громадян Росії фільтрувати інформацію, яку надають пропагандистські ЗМІ та політики про те, що протестний рух у Білорусі нібито є боротьбою проти Російської Федерації.
Світлана Тихановська зазначила, що президенту Олександру Лукашенку нині вдається утримувати владу завдяки жорстоким придушенням протестувальників.
Окрім того вона наголосила, що важливо зберегти хороші стосунки між білорусами та росіянами.
Вранці у середу з членом Координаційної ради опозиції у Білорусі Максимом Знаком зник зв’язок, він встиг написати колегам, що в штабі Бабарика, де він перебував, – “маски”.
Про це повідомляє TUT.BY.
– О 8.30 у Максима повинно було бути інтерв’ю, він не зайшов у zoom, я йому зателефонував, він вимовив фразу “схоже, хтось до нас прийшов”, відключився і написав слово “маски”. Зараз він недоступний, – розповів прес-секретар штабу Бабарика Гліб Глєбов.
Ресурс Наша Ніва з посиланням на штаб Бабарика повідомляє, що Максим Знак може бути затриманий.
США обговорюють зі своїми партнерами можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників.
– США в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають додаткові адресні санкції для підвищення відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.
Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки Колеснікової і всіх несправедливо затриманих, – сказав держсекретар США Майк Помпео.
Під час вечірніх протестів у Мінську 8 вересня ОМОН знову жорстоко розігнав учасників протесту. Затримано 45 осіб.
Переважну більшість мирної ходи становили жінки, які вийшли в знак протесту проти викрадення Марії Колеснікової.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу у Білорусі розкрити місце перебування однієї з лідерів опозиції Марії Колесникової.
– Її викрадення відбулося після сотень нових арештів активістів минулого тижня, залякування студентів та їхнього примусового відрахування. Ми вимагаємо відновлення верховенство права та поваги до прав людини у Білорусі.