Кількість інфікованих перевищила 28 млн: коронавірус у світі 11 вересня

Станом на ранок 11 вересня у світі за добу у більш ніж 298 тис. людей підтвердилася наявність вірусу Covid-19.

Загальна кількість заражених з початку пандемії, за даними Університету Джона Хопкінса, склала 28 054 396.

Померли від ускладнень у всьому світі 908 017 людей.

Одужали за час епідемії 18 899 770 жителів планети.

Антилідери за кількістю заражених коронавірусом:

США – 6 395 904;

Індія – 4 465 863;

Бразилія – ​​4 238 446;

Росія – 1 042 836;

Перу – 702 776.

Україна розташувалася на 24 місці у глобальному списку – між Індонезією та Ізраїлем. За даними ресурсу, у країні 149 146 інфікованих коронавірусом.

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Де найбільше летальних випадків:

США – 191 75;

Бразилія – ​​129 522;

Індія – 75 062;

Мексика – 69 649;

Велика Британія – 41 697.

Топ країн, де найбільше тих, хто одужав після Covid-19:

Бразилія – ​​3 654 333;

Індія – 3 471 783;

США – 2 403 511;

Росія – 859 961;

Південна Африка – 573 003.

Карантин у світі

Всесвітня туристична організація ООН повідомила, що 115 країн світу пом’якшили карантин і дозволили приїжджати до них туристам.

Тобто список країн розширився на 28 туристичних напрямків.

Однак 93 країни залишаються повністю закритими для туристів.

Коронавірус у світі 10 вересня

На ранок 10 вересня коронавірусом у світі заразилися 27 756 335 осіб.

З них 190 796 – померли від ускладнень. Водночас на США припадає близько п’ятої частини всіх летальних випадків.