Кількість інфікованих перевищила 28 млн: коронавірус у світі 11 вересня

Станом на ранок 11 вересня у світі за добу у більш ніж 298 тис. людей підтвердилася наявність вірусу Covid-19.
Загальна кількість заражених з початку пандемії, за даними Університету Джона Хопкінса, склала 28 054 396.
Померли від ускладнень у всьому світі 908 017 людей.
Одужали за час епідемії 18 899 770 жителів планети.
Антилідери за кількістю заражених коронавірусом:
- США – 6 395 904;
- Індія – 4 465 863;
- Бразилія – 4 238 446;
- Росія – 1 042 836;
- Перу – 702 776.
Україна розташувалася на 24 місці у глобальному списку – між Індонезією та Ізраїлем. За даними ресурсу, у країні 149 146 інфікованих коронавірусом.
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Де найбільше летальних випадків:
- США – 191 75;
- Бразилія – 129 522;
- Індія – 75 062;
- Мексика – 69 649;
- Велика Британія – 41 697.
Топ країн, де найбільше тих, хто одужав після Covid-19:
- Бразилія – 3 654 333;
- Індія – 3 471 783;
- США – 2 403 511;
- Росія – 859 961;
- Південна Африка – 573 003.
Карантин у світі
Всесвітня туристична організація ООН повідомила, що 115 країн світу пом’якшили карантин і дозволили приїжджати до них туристам.
Тобто список країн розширився на 28 туристичних напрямків.
Однак 93 країни залишаються повністю закритими для туристів.
Коронавірус у світі 10 вересня
На ранок 10 вересня коронавірусом у світі заразилися 27 756 335 осіб.
З них 190 796 – померли від ускладнень. Водночас на США припадає близько п’ятої частини всіх летальних випадків.