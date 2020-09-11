Сполучені Штати створюють “неймовірну зброю”, зокрема ядерну. Крім того, у США є озброєння, про яке ніхто не знає.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу.

За його словами, влада витратила $2,5 трлн на армію за останні три з половиною роки і зараз американські збройні сили сильніші, ніж будь-коли.

– У нас є нові ракети. І, чесно кажучи, наш ядерний потенціал, ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати, але наш ядерний потенціал зараз перебуває в кращій формі за останні десятиліття. У нас є системи, про які ніхто не знає. Чесно кажучи, буде краще, якщо так і залишиться. У нас є неймовірні системи, – сказав Трамп.

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Глава Білого дому також заявляв, що США мають на озброєнні потужні і швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет.

Окрім того, Трамп раніше наголошував, що США суттєво випереджають Китай в області ядерних озброєнь.

Він підкреслив, що краще б ніколи не довелося цей тип озброєння використовувати.