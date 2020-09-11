12:22 -

Колишню кандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську та її соратниць — опозиціонерок Марію Колесникову та Вероніку Цепкало номінували на отримання премії Сахарова від Європарламенту.

Номінувала їх група соціал-демократів, яка налічує 146 європарламентарів.

– Відважні жінки Білорусі на чолі зі Світланою Тихановською, Марією Колесниковою і Веронікою Цепкало — наші номінанти на премію Сахарова цього року, — йдеться у заяві групи.