Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій президента Білорусі Олександра Лукашенка називають незаконним главою країни, а його опонентку на виборах Світлану Тихановську – обраним лідером Білорусі.
Також Сейм закликав оцінювати будь – які дії “незаконного лідера Білорусі Олександра Лукашенка у внутрішній і зовнішній політиці, спрямовані на легітимацію його правління і укладення нових міжнародних угод з Росією, що обмежують суверенітет білоруського народу, як злочин проти його народу – де-факто анексію”.
Колишню кандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську та її соратниць — опозиціонерок Марію Колесникову та Вероніку Цепкало номінували на отримання премії Сахарова від Європарламенту.
Номінувала їх група соціал-демократів, яка налічує 146 європарламентарів.
– Відважні жінки Білорусі на чолі зі Світланою Тихановською, Марією Колесниковою і Веронікою Цепкало — наші номінанти на премію Сахарова цього року, — йдеться у заяві групи.
Кіпр заявив, що не підтримає санкції проти представників влади Білорусі.
Країна блокує введення санкцій, щоб домогтися посилення обмежувальних заходів проти Туреччини.
Кіпр домагається, щоб ЄС додав до списку санкцій сім турецьких компаній, які ведуть бурові роботи на спірній ділянці шельфу.
Кіпр відмовляється підтримати спільне рішення країн, поки Брюссель не вживе відповідних заходів.
Рішення про санкції вимагає одноголосності всіх 27 держав-членів ЄС.
У Білорусі хакери зламали сайт академії МВС і перейменували його в Типу Академія МВС і розмістили на сторінці зображення з підписом “з любов’ю, білоруські кібер-партизани”.
Про це повідомив білоруський портал Tut.by.
– Невідомі зламали сайт Академії МВС і розмістили там повідомлення від “кібер-партизан Білорусі, – йдеться в повідомленні.
Сайт перестав відкриватися приблизно о 20.00.
– Це вже вдруге за місяць, коли ресурс Академії недоступний — вперше з ним виникли проблеми 4 вересня, — повідомив портал.
Стало відомо, де наразі знаходиться Марія Колесникова. Вона заарештовано та перебуває у СІЗО №1.
Про це повідомив батько затриманої Олександр Колесников.
– Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу, – сказав Колесніков.
Джерело: TUT.BY
Світлана Алексієвич випустила термінову заяву через затримань членів Координаційної ради.
– Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців у президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака, – повідомила Алексієвич.
Також вона додала, що спочатку у них вкрали країну, а тепер викрадають кращих громадян.
За її словами, на місце цих людей прийдуть сотні інших, оскільки повстала не Координаційна рада, а уся країна.
– Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу у нашій країні. Ми хотіли, щоб у суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця – це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять на вулицю. Це не вулиця. Це народ, – заявила Світлана Алексієвич.
У ЗМІ з’явилась інформація, що невідомі намагаються потрапити до квартири нобелівського лауреата Світлани Алексієвич, яку у серпні викликали на допит у справі створення незаконної організації, але вона відмовилась від свідчень.
За словами журналістів, які перебувають під дверима квартири, окрім працівників ЗМІ нікого немає.
Світлана Алексієвич наразі єдина вільна учасниця опозиційної Координаційної Ради, яка досі перебуває на території Білорусі.
Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська у черговому відеозверненні звернулась до росіян.
Вона закликала громадян Росії фільтрувати інформацію, яку надають пропагандистські ЗМІ та політики про те, що протестний рух у Білорусі нібито є боротьбою проти Російської Федерації.
Світлана Тихановська зазначила, що президенту Олександру Лукашенку нині вдається утримувати владу завдяки жорстоким придушенням протестувальників.
Окрім того вона наголосила, що важливо зберегти хороші стосунки між білорусами та росіянами.
Вранці у середу з членом Координаційної ради опозиції у Білорусі Максимом Знаком зник зв’язок, він встиг написати колегам, що в штабі Бабарика, де він перебував, – “маски”.
Про це повідомляє TUT.BY.
– О 8.30 у Максима повинно було бути інтерв’ю, він не зайшов у zoom, я йому зателефонував, він вимовив фразу “схоже, хтось до нас прийшов”, відключився і написав слово “маски”. Зараз він недоступний, – розповів прес-секретар штабу Бабарика Гліб Глєбов.
Ресурс Наша Ніва з посиланням на штаб Бабарика повідомляє, що Максим Знак може бути затриманий.
США обговорюють зі своїми партнерами можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників.
– США в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають додаткові адресні санкції для підвищення відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.
Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки Колеснікової і всіх несправедливо затриманих, – сказав держсекретар США Майк Помпео.