Станом на ранок 12 вересня у світі виявили 28 659 727 осіб, які інфікувалися коронавірусом. 919 718 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

Одужали за час епідемії 20 586 147 жителів планети.

Антилідери за кількістю заражених коронавірусом:

США – 6 636 247;

Індія – 4 659 984;

Бразилія – ​​4 283 978;

Росія – 1 051 874;

Перу – 716 670.

Україна розташувалася на 24 місці у глобальному списку – між Індонезією та Ізраїлем.

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Де найбільше летальних випадків:

США – 197 421;

Бразилія – 130 474;

Індія – 77 506;

Мексика – 70 183;

Велика Британія – 41 614.

Карантин у світі

Всесвітня туристична організація ООН повідомила, що 115 країн світу пом’якшили карантин і дозволили приїжджати до них туристам.

Тобто список країн розширився на 28 туристичних напрямків. Однак 93 країни залишаються повністю закритими для туристів.

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн червоної та зеленої зон із урахуванням кількості активних випадків Covid-19 на 100 тис. населення.

У червоному списку залишаються: США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Коронавірус у світі 11 вересня

Станом на ранок 11 вересня у світі за добу у більш ніж 298 тис. людей підтвердилася наявність вірусу Covid-19.

Загальна кількість заражених з початку пандемії, за даними Університету Джона Хопкінса, склала 28 054 396.