Конора Макгрегора заарештували за спробу сексуального насильства і непристойну поведінку.

Перед затриманням боєць відпочивав зі своєю нареченою Ді Девлін у французькій Корсиці. Вони збиралися відправитися в подорож Середземним морем.

У своїй заяві прокуратура вказала, що скаргу на чемпіона подали 10 вересня.

– У скарзі засуджувалися дії, які можна було охарактеризувати як спробу сексуального насильства і демонстрацію сексуального характеру, – відзначили в прокуратурі.

Екс-чемпіон UFC звинувачення заперечує.

Інших подробиць цієї справи поки немає.

7 червня 2020 року МакГрегор вже втретє оголосив про завершення своєї кар’єри у спорті. Однак Конор досі перебуває у переліку бійців, які проходять тестування в Американському антидопінговому агентстві (USADA).

Конор МакГрегор – боєць змішаних єдиноборств, який виступав під егідою UFC. Він провів 26 боїв, з яких переміг у 22.

Останній поєдинок Конор провів проти Дональда Серрона у січні 2020 року.