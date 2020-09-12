Лісові пожежі в американському Орегоні забрали життя десятки людей

У США в штаті Орегон сталися масштабні лісові пожежі. В результаті знищено тисячі будинків.

У лісових пожежах на заході США загинули щонайменше 25 осіб.

Вогонь на відкритих територіях тримав в стані евакуації півмільйона осіб.

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За декілька днів Орегон став останнім епіцентром спалаху лісових пожеж, які охопили всю західну територію США.

Відомо про п’ятьох загиблих в Орегоні за тиждень. Безвісти зникли десятки людей.

Пожежі в Каліфорнії

Восени 2019 року Каліфорнію охопили сильні пожежі. Тоді влада оголосила загальну евакуацію, багато людей не хотіли залишати свої будинки.

Найкритичніша ситуація склалася поблизу Сан-Франциско. Вогонь впритул наблизився до дорогих будинків вартістю в мільйони доларів. Багато американців залишилися захищати своє майно від вогню садовими шлангами.