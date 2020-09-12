На протестах в Білорусі затримали ще понад 30 осіб

У Білорусі під час протестів 11 вересня було затримано більше 30 осіб.

Про це заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

За її словами, 11 вересня в країні було 12 акцій на підтримку Лукашенка. Зібралися близько 800 осіб.

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– Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримані 32 людини. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих оселені 18 осіб, – сказала Чемоданова.

Нещодавно у Білорусі за участь в акції солідарності оштрафували студенток Білоруського державного медичного університету. Їх звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході.

Тепер кожна з них повинна сплатити штраф у розмірі від 675 рублів (7 100 грн) до 810 рублів (8 500 грн).

Загалом у Білорусі склали понад 200 протоколів на неповнолітніх за їхню участь у масових протестах.