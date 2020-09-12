Пропагандисти РФ після інтерв’ю з Лукашенком можуть потрапити під санкції ЄС

Євросоюз обговорює введення санкцій проти пропагандистів РФ через підтримку режиму Олександра Лукашенка.

Депутат Європарламенту з Німеччини Сергій Лагодинський наголосив, що до РФ потрібно застосувати тиск через підтримку Лукашенка.

Він запропонував розширити санкційний список та включити до нього російських пропагандистів, зокрема функціонерів RT, які провели інтерв’ю з Лукашенком в дуже агресивній тональності стосовно народу Білорусі та його волевиявлення.

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– Заяви Путіна та його інформаційних структур є доволі зрозумілими – він вирішив підтримати Лукашенка. В цих умовах ми маємо застосувати тиск. Наша позиція була дуже чіткою стосовно дій Кремля у випадку з Навальним. Ймовірно, настав час бути настільки ж зрозумілими щодо позиції Москви у випадку з Білоруссю. Якщо включити пропагандистів з російськими паспортами до списку білоруських санкцій, це буде потужним сигналом. Ми ще маємо з’ясувати, чи можливо це з правової точки зору, але це могло б стати потужним посланням, що ми бачимо, хто є реальними ворогами та опонентами демократичної опозиції та демократичного руху в Білорусі.

Олександр Лукашенко 8 вересня дав велике інтерв’ю для російських ЗМІ.

Серед іншого, він висловився про затримання опозиціонерки Марії Колесникової, загрози Росії через протести в республіці і про свій відхід від влади.

Основні тези з інтерв’ю Олександра Лукашенка можна прочитати в нашому матеріалі.