У Мінську проходить жіночий марш Подруга за подругу

У суботу, 12 вересня, в Білорусі проходять акції, намічені опозицією.

У Мінську на площі Свободи розпочався жіночий марш Подруга за подругу. Більше 500 активісток зібралися на акції.

Також по вулицях Мінська поїхала і колона мотоциклістів. Вони проводять мотопробіг солідарності.

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Протестуючі вимагають припинити насильство і розслідування, звільнити політв’язнів і провести нові вибори без участі Олександра Лукашенка.

До слова, 12 вересня, Мінськ відзначає День міста.

Нещодавно у Білорусі за участь в акції солідарності оштрафували студенток Білоруського державного медичного університету. Їх звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході.

Тепер кожна з них повинна сплатити штраф у розмірі від 675 рублів (7 100 грн) до 810 рублів (8 500 грн).

Загалом у Білорусі склали понад 200 протоколів на неповнолітніх