У Мінську проходить жіночий марш Подруга за подругу

У суботу, 12 вересня, в Білорусі проходять акції, намічені опозицією.
У Мінську на площі Свободи розпочався жіночий марш Подруга за подругу. Більше 500 активісток зібралися на акції.
Також по вулицях Мінська поїхала і колона мотоциклістів. Вони проводять мотопробіг солідарності.
Читайте: Втрачаючи зв’язок з реальністю. Що відбувається в Білорусі
Протестуючі вимагають припинити насильство і розслідування, звільнити політв’язнів і провести нові вибори без участі Олександра Лукашенка.
До слова, 12 вересня, Мінськ відзначає День міста.
Нещодавно у Білорусі за участь в акції солідарності оштрафували студенток Білоруського державного медичного університету. Їх звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході.
Тепер кожна з них повинна сплатити штраф у розмірі від 675 рублів (7 100 грн) до 810 рублів (8 500 грн).
Загалом у Білорусі склали понад 200 протоколів на неповнолітніх