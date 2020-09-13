Два російські літаки помітили поблизу Шотландії – ВПС Великої Британії

Дальні протичовнові літаки Ту-142 було помічено у зоні повітряного простору Сполученого Королівства.

Повітряні судна, які перебувають на озброєнні Російської Федерації, використовуються у цілях морської розвідки.

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Винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії Typhoons 11 вересня приєдналися до широкомасштабних військових навчань над Північним морем разом з ВПС США та Королівськими ВПС Нідерландів.

Як заявили у НАТО, військові літаки альянсу виявляли російські військові літаки у повітряному просторі ЄС щонайменше 300 разів.

Наприкінці серпня 2020 року відразу шість літаків РФ було перехоплено біля узбережжя Аляски.

Російський Новачок і заява НАТО

Північноатлантичний альянс НАТО вимагає від Росії розкриття програми Новачок після доведення факту, що отруєння Олексія Навального скоєно саме за допомогою речовини з цієї групи.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, застосування отруйних речовин нервово-паралітичної дії є прямим порушенням міжнародного права.

Кремль тим часом спростовує заяви фахівців, що представили результати експертизи щодо отруєння Навального.

Разом із країнами ЄС альянс обговорює відповідні заходи проти РФ, зокрема, введення нового пакету санкцій.