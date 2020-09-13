Британська фармацевтична компанія AstraZeneca продовжить випробувати вакцину від коронавірусу.
Випробування призупиняли на певний час через захворювання одного з добровольців. Однак компанія не уточнила, які саме проблеми зі здоров’ям у нього були.
Відомо, що Управління з контролю за лікарськими засобами і виробами медичного призначення Великої Британії дозволило відновити випробування після того, як підтвердило безпечність препарату.
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Вакцина від Covid-19
Напередодні британська фармкомпанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.
Це зробили для того, щоб у майбутньому можна було гарантувати, що препарат не викличе серйозних реакцій у пацієнтів.
Наразі вакцина компанії AstraZeneca є однією з трьох, що перебуває на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.
Джерело: AstraZeneca