Станом на ранок 13 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 28,9 млн осіб.
За весь період пандемії померли 924 577 пацієнтів, 20,8 млн осіб одужали.
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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – зараз ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 6 676 601;
- Індія – 4 754 356;
- Бразилія – 4 315 858;
- Росія – 1 057 362;
- Перу – 722 832;
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 198,128;
- Бразилія – 131 274;
- Індія – 78 614;
- Мексика – 70 604;
- Велика Британія – 41 623;
Зелена і червона зони коронавірусу у світі
Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.
Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.
Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.