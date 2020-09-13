Станом на ранок 13 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 28,9 млн осіб.

За весь період пандемії померли 924 577 пацієнтів, 20,8 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – зараз ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 6 676 601;

Індія – 4 754 356;

Бразилія – 4 315 858;

Росія – 1 057 362;

Перу – 722 832;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 198,128;

Бразилія – 131 274;

Індія – 78 614;

Мексика – 70 604;

Велика Британія – 41 623;

Зелена і червона зони коронавірусу у світі

Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.

Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.