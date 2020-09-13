Поруч із селищем Дрозди в Мінську правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь у повітря, коли там 13 вересня стали збиратися протестувальники, повідомили очевидці.

Постріли пролунали, коли одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення із правоохоронців, які намагаються не пустити людей в елітне котеджне селище Дрозди, де проживає керівництво Білорусі.











Протестувальники в Мінську йдуть до котеджів чиновників, силовики стріляли у повітря / 3 фотографии

Інформації про те, з якої зброї стріляли силовики, і чи є постраждалі, нині немає.

Зі свого боку мінська міліція заявила, що зброя біля селища не застосовувалася.

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Затримання в Мінську

13 вересня протести в Білорусі продовжилися, коли демонстранти зібралися в Мінську і висунулися до селища Дрозди.

Колоні протестувальників на проспекті Переможців поруч із торговим центром Арена Сіті перегородили дорогу співробітники ОМОН.

Перші групи протестувальників потрапили під затримання.

Фото: TUT.by