В Ізраїлі ввели загальний карантин на три тижні

З 19 вересня в Ізраїлі буде введено загальний карантин через поширення коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і додав, що локдаун триватиме три тижні – до свята Сімхат Тора (з вечора 9 жовтня до вечора 10 жовтня. – Ред.).

У четвер урядова комісія щодо коронавірусу запропонувала посилити карантин на час єврейських свят, що починаються 18 вересня.

З наступної суботи в Ізраїлі, зокрема, закриють школи, ресторани і кафе, а також офіси.

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Друга хвиля коронавірусу в Ізраїлі

Влітку в країні почала зростати кількість інфікованих Covid-19 після того, як у травні захворюваність впала до мінімуму.

У березні в Ізраїлі було зафіксовано пік першої хвилі коронавірусу, коли кожен день приріст інфікованих становив менше тисячі осіб.