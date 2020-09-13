PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Ізраїлі ввели загальний карантин на три тижні

З 19 вересня в Ізраїлі буде введено загальний карантин через поширення коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і додав, що локдаун триватиме три тижні – до свята Сімхат Тора (з вечора 9 жовтня до вечора 10 жовтня. – Ред.).

У четвер урядова комісія щодо коронавірусу запропонувала посилити карантин на час єврейських свят, що починаються 18 вересня.

З наступної суботи в Ізраїлі, зокрема, закриють школи, ресторани і кафе, а також офіси.

Читайте: Зібрання понад 6 осіб заборонені: Англія запроваджує жорсткий карантин

Друга хвиля коронавірусу в Ізраїлі

Влітку в країні почала зростати кількість інфікованих Covid-19 після того, як у травні захворюваність впала до мінімуму.

У березні в Ізраїлі було зафіксовано пік першої хвилі коронавірусу, коли кожен день приріст інфікованих становив менше тисячі осіб.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка