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Вересень, 13 в 12:50
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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12:52
-
13 вересня
У Мінську поруч зі стелою встановили загородження, на Жовтневій площі – колючий дріт. У різних точках міста жителі помічають людей в масках і військову техніку.
12:45
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13 вересня
У Мінську збільшили кількість нарядів і військовослужбовців, додатково задіяли спецтехніку міліції і внутрішніх військ МВС.
Про це повідомила офіційний представник МВС Ольга Чемоданова.
За її словами, співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі.
11:07
-
13 вересня
У центр Мінська знову стягують військову техніку.
10:11
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13 вересня
У Мінську в район вокзалу вже стягують силовиків. Вранці щонайменше 8 великих зашторених автобусів (ймовірно з силовиками) їхали в район площі Незалежності.
10:07
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13 вересня
За інформацією правозахисного центру Весна, вчора під час Жіночого маршу затримали щонайменше 69 людей. Серед них є журналісти Белсату Катерина Андрєєва та Максим Калітовський, які зараз перебувають у СІЗО на Окрестіна.
23:18
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12 вересня
Страйковий комітет ВАТ Білоруськалій вирішив продовжити страйк на підприємстві на основі Міжнародного пакту ООН про економічні, соціальні та культурні права.
21:43
-
12 вересня
За даними білоруської правозахисної організації Весна, під час акцій протесту у Мінську силовики затримали понад 30 осіб.
20:20
-
12 вересня
Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками Ради безпеки країни.
Він попросив розповісти про подальші дії ЗС Білорусі на західному кордоні відповідно до обстановки, яка стосується Польщі та Литви.
Окрім цього, Лукашенко сказав доповісти йому про суспільно-політичну ситуацію в країні.
18:08
-
12 вересня
У Мінську на площі Свободи розпочався жіночий марш Подруга за подругу. Більше 500 активісток зібралися на акції. До них приєднуються все більше людей.
Також по вулицях Мінська поїхала і колона мотоциклістів. Вони проводять мотопробіг солідарності.
15:30
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12 вересня
Лідер опозиції в Білорусі Світлана Тіхановська виступила з відеозверненням напередодні запланованої масової акції протесту.
13 вересня у Мінську пройде Марш героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів.
Тихановська наголосила, що за останній місяць білоруси стали героїчним народом.
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