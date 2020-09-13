20:20 -

Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками Ради безпеки країни.

Він попросив розповісти про подальші дії ЗС Білорусі на західному кордоні відповідно до обстановки, яка стосується Польщі та Литви.

Окрім цього, Лукашенко сказав доповісти йому про суспільно-політичну ситуацію в країні.