Станом на 14 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 28 892 810 людей. Від початку пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 922 525 хворих.
Змогли побороти хворобу і вилікувалися 19 539 358 пацієнтів. Найбільша кількість тих, хто одужав, у Бразилії (3 723 206), Індії (3 702 595), США (2 451 406), Росії (873 684) і Колумбії (592 820).
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 6 519 249;
- Індія – 4 754 356;
- Бразилія – 4 330 455;
- Росія – 1 059 024;
- Перу – 722 832.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 194 069;
- Бразилія – 131 625;
- Індія – 78 586;
- Мексика – 70 821;
- Велика Британія – 41 417.
Україна у світовому рейтингу за кількістю хворих перебуває на 24 місці, між Індонезією та Ізраїлем.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Карантин у світі
Згідно з інформацією Всесвітньої туристичної організації ООН, 115 країн світу пом’якшили карантин і дозволили приїжджати туристам.
Тим часом МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.
Зокрема, в зелену зону потрапили Росія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Канада, Німеччина, Литва, Білорусь, Греція, Грузія та Єгипет.
У червоній зоні опинилися туристичні Чорногорія, Хорватія, а також США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія.