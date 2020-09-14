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Факти / Світ

Кількість інфікованих сягнула майже 29 млн: коронавірус у світі 14 вересня

Станом на 14 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 28 892 810 людей. Від початку пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 922 525 хворих.

Змогли побороти хворобу і вилікувалися 19 539 358 пацієнтів. Найбільша кількість тих, хто одужав, у Бразилії (3 723 206), Індії (3 702 595), США (2 451 406), Росії (873 684) і Колумбії (592 820).

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 6 519 249;
  • Індія – 4 754 356;
  • Бразилія – 4 330 455;
  • Росія – 1 059 024;
  • Перу – 722 832.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 194 069;
  • Бразилія – 131 625;
  • Індія – 78 586;
  • Мексика – 70 821;
  • Велика Британія – 41 417.

Україна у світовому рейтингу за кількістю хворих перебуває на 24 місці, між Індонезією та Ізраїлем.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Карантин у світі

Згідно з інформацією Всесвітньої туристичної організації ООН, 115 країн світу пом’якшили карантин і дозволили приїжджати туристам.

Тим часом МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Зокрема, в зелену зону потрапили Росія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Канада, Німеччина, Литва, Білорусь, Греція, Грузія та Єгипет.

У червоній зоні опинилися туристичні Чорногорія, Хорватія, а також США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія.

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