Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі – МЗС Польщі

Польща не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Він став зовсім іншим суб’єктом політики.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

– Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенка таким, що має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт. Тому наша політика адресована білоруському суспільству.

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Напередодні Сейм Литви ухвалив резолюцію, у якій визнав Світлану Тихановську президентом Білорусі, якого обрав народ.

Крім того, у документі її та Координаційну раду білоруської опозиції називають єдиними легітимними представниками білоруського народу.

Олександра Лукашенка в резолюції також назвали нелегітимним президентом, а його дії запропонували вважати злочином проти народу.