Вибори в США: Трамп розкритикував ставлення Байдена до поліції

Президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо ставлення до поліцейських з початку протестів у США під егідою Black Lives Matter.

Думками Трамп поділився у соціальній мережі Twitter: для противаги він згадав кандидата у президенти США на виборах 2020 від Демократичної партії Джо Байдена, який підтримав протестувальників.

У своїх твітах Дональд Трамп оцінив позицію свого опонента щодо поліцейської реформи, а також закликав Джо Байдена зупинити “хрестовий похід” проти поліції США.

Текст Twitter Дональда Трампа

Джо Байден мовчав протягом усього літа, коли натовпи “лівих” нападали на поліцейських.

Коли ці ж самі “ліві” прихильники Байдена спалювали поліцейські автомобілі, дільниці та будівлі судів, Джо Байден називав їх мирними протестувальниками.

На запитання, чи планує він скорочувати фінансування поліції США, Джо Байден відповів: Так, однозначно. Він також закликає скасувати грошову заставу та закрити в’язниці.

В одному зі своїх виступів Джо Байден назвав правоохоронні органи ворогом США.

Антиполіцейський “хрестовий похід” Байдена потрібно зупинити. А от корпорації, що фінансують антиполіцейські та “ліві” організації, повинні віддавати свої гроші сім’ям жертв злочинів та загиблих офіцерів.

Республіканська партія стверджує: поліцейські – це не злочинці, а герої, котрі ризикують своїм життям, щоб ми залишалися у безпеці щодня та щогодини.

Розстріл двох поліцейських у Лос-Анджелесі

У суботу, 12 вересня, невідомий нападник розстріляв двох полісменів, які сиділи у службовому автомобілі.

Жорстокий напад зафіксували камери відеоспостереження: після скоєного зловмисник у балаклаві втік.

Правоохоронці – 31-річна жінка та 24-річний чоловік – перебувають у лікарні, їхній стан оцінюється як стабільно важкий.

Такий цинічний розстріл поліцейських прокоментував президент Дональд Трамп, який закликав молитися за життя поранених та пригрозив злочинцю смертною карою за скоєний напад.

Учасники руху Black Lives Matter у Лос-Анджелесі вийшли на протест під стіни лікарні, де перебувають правоохоронці: вони скандують гасла “Смерть поліції”.

Мер міста, попри членство у Демократичній партії, різко засудив такі дії протестувальників, назвавши їхні слова “огидними”.

Джерело: Donald J. Trump