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РФ постачатиме вакцину від коронавірусу до Білорусі

До Білорусі постачатимуть російську вакцину проти коронавірусу.

Країна візьме участь у третьому етапі тестування речовини проти Covid-19.

– Путін надав відповідні вказівки щодо підготовки першої партії, – уточнив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Водночас інформація про розміри партій і час відправлення вакцини не уточнюється.

Російська вакцина проти Covid-19

8 вересня з’явилася інформація, що російська вакцина проти коронавірусу, про розробку та затвердження якої стало відомо ще на початку серпня, з’явиться у регіонах Російської Федерації найближчим часом, конкретні терміни не називаються.

Речовина, розроблена дослідним центром ім. Гамалії, отримала дозвіл на випуск.

Водночас вакцинування громадян країни проводитиметься добровільно.

Джерело: РИА Новости

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