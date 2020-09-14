До Білорусі постачатимуть російську вакцину проти коронавірусу.
Країна візьме участь у третьому етапі тестування речовини проти Covid-19.
– Путін надав відповідні вказівки щодо підготовки першої партії, – уточнив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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Водночас інформація про розміри партій і час відправлення вакцини не уточнюється.
Російська вакцина проти Covid-19
8 вересня з’явилася інформація, що російська вакцина проти коронавірусу, про розробку та затвердження якої стало відомо ще на початку серпня, з’явиться у регіонах Російської Федерації найближчим часом, конкретні терміни не називаються.
Речовина, розроблена дослідним центром ім. Гамалії, отримала дозвіл на випуск.
Водночас вакцинування громадян країни проводитиметься добровільно.