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Стан Навального поліпшується, він може вставати з ліжка

Російського опозиціонера Олексія Навального відключили від апарату ШВЛ, його стан продовжує поліпшуватися.

Він також може на короткий час вставати з лікарняного ліжка.

Отруєння Олексія Навального сталося через речовини з групи Новачок. Це підтвердили три незалежні лабораторії.

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Уряд Німеччини повідомив, що в пробах Навального була саме ця отрута.

Також Організація із заборони хімічної зброї почала перевіряти проби, які брали у російського опозиціонера.

Отруєння Навального

Політик Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. Тоді стало відомо, що він пам’ятає всі події того дня, коли його отруїли.

З коми Навальний вийшов 7 вересня. Однак лікарі впевнені, що психічно він майже відновився, а фізично – тільки мінімум на 90%. Майже весь період лікування політик перебуває в Берліні, там же і досліджують причини.

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