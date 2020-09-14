Вакцина від коронавірусу не завершить пандемію – ВООЗ

Вакцина від коронавірусу не зможе завершити пандемію.

Про це заявили в європейському представництві ВООЗ.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, поки не відомо, чи допоможе вакцина від коронавірусу всім групам населення.

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– Зараз ми бачимо деякі ознаки того, що вона допоможе одній групі, а інший ні. Кінець пандемії – це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, в цьому позитив, – сказав Клюге.

Він зазначив, що вже з наступного місяця через складну ситуацію в Європі може спостерігатися зростання кількості смертей.

На закупівлю вакцин від коронавірусу Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 млрд грн.

Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з Covid-19.