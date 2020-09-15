Зустріч Лукашенка і Путіна: про що говорили і які будуть наслідки

Під час масових протестів в Білорусі президент країни Олександр Лукашенко продовжує жити у більш-менш звичайному ритмі.

І от 14 вересня відбулася зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорили низку питань, та не забули і про протести і допомогу з боку Росії у цей непростий час.

Та це більше нагадувало не зустріч лідерів держав, а намагання заспокоїти один одного, переконати, що врешті-решт все буде добре.

Тягну ковдру на себе

З перших хвилин видавалося, що кожному з лідерів потрібно нав’язати свій порядок денний. Не зрозуміло, чи погоджували його лідери, чи це була така собі гра на камеру для своєї аудиторії.

Від самого початку Лукашенко лестив Путіну. Він “щиро дякував” йому за підтримку Білорусі і всіляко запевняв у тому, що ситуація в країні більш-менш стабільна.

А протести називав “маршами”, вочевидь забуваючи про сотні затриманих і побитих після таких “прогулянок”. В іншому ж для нього Білорусь живе “звичайним життям”.

Особливу увагу варто звернути на те, що Лукашенко сказав про висвітлення подій в Білорусі. Нібито ЗМІ не правильно все показують, а ситуація загалом набагато краща.

Така собі спроба запевнити лідера дружньої держави у тому, що зміни влади не буде і протестувальники нічого не зможуть домогтися.

Путін же згадував про підтримку білоруської економіки, зокрема кредитом у $1,5 млрд, таким чином намагаючись бути “хорошим другом” для “братнього” народу в очах як громадян Білорусі, так і громадян РФ.

Не обійшов він і тему конституційної реформи, яку б у більшості країн світу під час масових протестів не проводили б. Однак для Путіна зміна Конституції стала “трендовим кольором” 2020 року, тому він наполягатиме на ній і далі.

Хоча здається, що президенту Білорусі зустріч була потрібна більше, аніж очільнику РФ, насправді в останнього також були свої плани.

У коментарі Фактам ICTV політолог Олег Саакян заявив, що кожен з них переслідував свою мету.

– Ця зустріч була потрібна обом, але з різними цілями. Путіну – для того, щоб прощупати Лукашенка і добитися від нього частини ультиматумів. Лукашенку вона була необхідна, щоб на показ заручитися підтримкою, отримати зовнішню легітимацію і виграти для себе час, – розповідає Саакян.

Це лише те, що зрозуміло з відкритої частини, а наслідки закритих переговорів, які тривали близько чотирьох годин, нам ще доведеться побачити.

Обіцянки за дверима

До виборів президента Білорусі стосунки з Росією були дещо “натягнутими”. Складалося враження, що інтеграція з РФ припинилася і країна почала шукати власний шлях розвитку.

Однак коли запахло смаженим, Лукашенко знову переметнувся на сторону Путіна. І декларований кредит нині є сигналом того, що глава Росії нібито пробачив лідера Білорусі за гру на кілька фронтів.

– Протягом минулої виборчої кампанії Лукашенко наряджався в тогу захисника білоруської незалежності саме від зазіхань зі Сходу. Прозоро натякав на російських ляльководів, які стоять за його політичними противниками. Тепер – розворот на 180 градусів. Й імперія вже ніяка не імперія, а лапочка, – пише білоруський політолог Олександр Класковський.

Найцікавіше, звичайно, відбувалося на закритій частині зустрічі. Та за її результатами не підписали жодних домовленостей, що є щонайменше підозрілим.

Нині ми можемо лише здогадуватися, що саме обговорювали лідери держав, але можна бути впевненими – результат ми побачимо вже діями, а не словами.

– Про наслідки зустрічі ми дізнаватимемось пост-фактом, залежно від подій в Білорусі і у вигляді конкретних кроків. Зокрема, щодо можливого перекидання російських силовиків у разі загострення протистояння. Або у вигляді залишення російських військ на території Білорусі на більш тривалий час у рамках гарантування безпеки союзної держави, – каже Саакян.

Зокрема, міг обговорюватися і план придушення білоруських протестів, у чому, як можна здогадатися, відіграватиме роль і РФ. Якщо не практично, то хоча б має “благословити” Лукашенка на запуск процесу у тому вигляді, в якому його представили.

Звичайно, навіть така “братня” допомога вестиме до того, що Росія лише укріплюватиме свою присутність у Білорусі і намагатиметься знайти найбільш вигідного для себе президента.

І це не обов’язково буде Лукашенко, який після президентських виборів втратив образ вічного лідера.

Гравець “за кулісами”

Коли справа стосується сусідніх держав, Росія не полишає спроб впливати на їхні процеси. Згадати лише Грузію та Україну, які й досі потерпають від сценаріїв, які вирішив розіграти Кремль.

І в Білорусі Росія майже від самого початку протестів стала гравцем, який постійно шепоче на вушко Лукашенкові, що нині робити добре, а що – погано.

Найближчим часом це не зміниться, адже РФ необхідно реалізувати найбільш вигідний сценарій.

– Будь-які сценарії станом на сьогодні для РФ, скоріше, є вигідними. Її стратегічна ціль у Білорусі – розрідження білоруської державності і її поглинання, – каже політолог.

На його думку, це можливо як за умови продовження правління слабкого Лукашенка, який йтиме на будь-які поступки, аби зупинити протести, так і через прихід до влади когось з білоруських опозиціонерів.

Всі вони – проросійсько налаштовані і не потрібно думати, що після можливої відставки Лукашенка щось зміниться. Звичайно, в умовах ослаблення країни вони також потуратимуть забаганкам Кремля.

Не виключають нині і силових сценаріїв у Білорусі, адже силовики продемонстрували, що готові катувати усіх, хто бажає висловити свою думку, в якій немає підтримки президента.

Лукашенко, під час переговорів з Путіним, неодноразово згадував червону межу, яку ніхто не має перетинати. Стосувалося це, загалом, учасників акцій, та не можна виключати і білоруських силовиків.

Їхні дії можуть спровокувати ланцюгову реакцію, результатом якої буде протистояння спецпризначенців та учасників акцій. Звичайно, це лише сильніше дестабілізує країну і розширить можливості для використання сили.

Саакян вважає, що це може лише посилити вплив РФ на ситуацію в Білорусі. Досі Кремль не висловив єдиної позиції щодо білоруської опозиції, тому під час кризи може виступити таким собі модератором.

– Може бути більш широка дестабілізація ситуації в Білорусі і тоді Росія виступить єдиним можливим модератором цього хаосу. В цьому випадку також виграє Російська Федерація, оскільки за всіх сценаріїв білоруська державність зазнає значних втрат, адже останні десятиліття Лукашенко вів її в глухий кут, – висловлює думку політолог.

Нині силовий варіант менш реальний, адже заяви про реформу Конституції Білорусі звучать все гучніше. На тлі отруєння опозиціонера Олексія Навального РФ точно не потрібен зайвий конфлікт.

– Хоча обидва режими – авторитарні, але навіть Кремль, схоже, злегка оторопів від тієї брутальності, середньовічної жорстокості, що проявили білоруські силовики (які, напевно, отримали карт-бланш) в перші дні після виборів, придушуючи вуличні виступи. Та й тепер після деякої паузи режим знову посилює репресії, закручує гайки.

У Москві, мабуть, розуміють, що так і різьблення зірвати можна. Тому хочуть направити Лукашенко, який звик все вирішувати грубою силою, в більш конструктивне русло, – пише Класковський.

Зустріч Лукашенка і Путіна показала, що першому більше ніде шукати союзників, а другий під егідою “старшого брата” й надалі нарощуватиме свій вплив на Білорусь.

Про домовленості свого президента з главою РФ білоруси можуть дізнатися зовсім несподівано. Наприклад, якщо вулиці почнуть патрулювати “зелені чоловічки”.

Єдине зрозуміло напевне – якщо Лукашенко й надалі ставитиме на допомогу Путіна, від цього не виграє ані він, ані Білорусь.

Владислав Бомбела