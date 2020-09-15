Китай вперше запустив ракету морського базування

Китай вперше успішно запустив у космос ракету з морського старту у Жовтому морі.
Ракета Чанчжен виведе на орбіту дев’ять супутників, повідомляє китайське державне агентство Синьхуа.
Супутники відносяться до супутникового угрупування Цзілінь-1 Гаофень 03-1.
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Серед них:
- три оптичних супутники з функцією відеозйомки;
- шість супутників для гіперспектральної зйомки земної поверхні.
Апарати будуть використовуватися для отримання фото та відео земної поверхні.
Запуск став 346-м за рахунком успішним стартом для ракет-носіїв серії Чанчжен.
Китай запустив місію на Марс
Китай запустив зонд Тяньмень-1 для дослідження Марсу. Це перша їх дослідницька місія на Червону планету.
Ракета успішно стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань 23 липня.
Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року. Китайці хочуть вивчити підземні печери на планеті та спробувати знайти там ознаки життя.
Джерело: Синьхуа
Фото: Синьхуа