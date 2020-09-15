Китай вперше успішно запустив у космос ракету з морського старту у Жовтому морі.

Ракета Чанчжен виведе на орбіту дев’ять супутників, повідомляє китайське державне агентство Синьхуа.

Супутники відносяться до супутникового угрупування Цзілінь-1 Гаофень 03-1.

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Китай вперше запустив ракету морського базування / 3 фотографии

Серед них:

три оптичних супутники з функцією відеозйомки;

шість супутників для гіперспектральної зйомки земної поверхні.

Апарати будуть використовуватися для отримання фото та відео земної поверхні.

Запуск став 346-м за рахунком успішним стартом для ракет-носіїв серії Чанчжен.

Китай запустив місію на Марс

Китай запустив зонд Тяньмень-1 для дослідження Марсу. Це перша їх дослідницька місія на Червону планету.

Ракета успішно стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань 23 липня.

Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року. Китайці хочуть вивчити підземні печери на планеті та спробувати знайти там ознаки життя.

Джерело: Синьхуа

Фото: Синьхуа