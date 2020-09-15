Станом на ранок 15 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 29,1 млн осіб, за останню добу – майже 290 тис. нових випадків.
За весь період пандемії померли 932 744 пацієнти, 21,2 млн осіб одужали.
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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – другий тиждень поспіль ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 6 749 289;
- Індія – 4 926 914;
- Бразилія – 4 349 544;
- Росія – 1 068 320;
- Перу – 733 860;
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 199 000;
- Бразилія – 132 117;
- Індія – 80 808;
- Мексика – 71 049;
- Велика Британія – 41 637;
Зелена і червона зони коронавірусу у світі
Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.
Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.
Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.