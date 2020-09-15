Станом на ранок 15 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 29,1 млн осіб, за останню добу – майже 290 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 932 744 пацієнти, 21,2 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – другий тиждень поспіль ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 6 749 289;

Індія – 4 926 914;

Бразилія – 4 349 544;

Росія – 1 068 320;

Перу – 733 860;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 199 000;

Бразилія – 132 117;

Індія – 80 808;

Мексика – 71 049;

Велика Британія – 41 637;

Зелена і червона зони коронавірусу у світі

Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.

Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.