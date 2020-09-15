PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

З початку пандемії коронавірус підхопили понад 29 млн осіб у світі

Станом на ранок 15 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 29,1 млн осіб, за останню добу – майже 290 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 932 744 пацієнти,  21,2 млн осіб одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – другий тиждень поспіль ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 6 749 289;
  • Індія – 4 926 914;
  • Бразилія – 4 349 544;
  • Росія – 1 068 320;
  • Перу – 733 860;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 199 000;
  • Бразилія – 132 117;
  • Індія – 80 808;
  • Мексика – 71 049;
  • Велика Британія – 41 637;

Зелена і червона зони коронавірусу у світі

Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.

Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка