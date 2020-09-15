Американські дослідники виявили білок, який повністю нейтралізує коронавірус.

За даними науковців Піттсбурзького університету, він входить у контакт з S-білком Covid-19, проникає у нього та знищує зсередини.

Водночас білок не діє на інші клітини організму, що робить його безпечним для використання.

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Цей білок використовують для створення препарату Ab8, який уже продемонстрував свою ефективність у лікуванні коронавірусу у тварин. Препарат може мати потенціал для лікування та профілактики хвороби. Поки його властивості додатково вивчаються.

Білки лами проти Covid-19

У травні американські науковці вивчали потенціал білків лами проти коронавірусу.

Речовина, яку продукують ці тварини, зв’язується з білком коронавірусу та не дозволяє йому проникати до клітини.

Поки білки перебувають на стадії дослідження.

Джерело: Cell