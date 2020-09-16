Станом на 16 вересня у світі на коронавірус захворіли 29 477 183 людини. 933 490 пацієнтів з Covid-19 померли.

Про це свідчать данні американського Університету Джонса Гопкінса.

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В яких країнах найбільше людей померли від Covid-19:

США – 195 765;

Бразилія – 133 119;

Індія – 80 776;

Мексика – 71 678;

Велика Британія – 41 753.

У світовому рейтингу Україна посідає 25 місце. Станом на 15 вересня зареєстровано 159 702 випадка Covid-19.

Американські дослідники виявили білок, який повністю нейтралізує коронавірус. За даними науковців Піттсбурзького університету, він входить у контакт з S-білком Covid-19, проникає у нього та знищує зсередини.

Водночас білок не діє на інші клітини організму, що робить його безпечним для використання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська вакцина від коронавируса може бути готова вже через 4-8 тижнів.

Вакцина від коронавірусу

Україна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу після того, як речовину розроблять.

В Україні з цією пропозицією виступили два приватних підприємства.