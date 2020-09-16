ООН оцінила втрати туристичної галузі через коронавірус

Туристичний потік у світі за півроку скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.
Це приблизно в п’ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані у 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.
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Найбільше від обмежень, пов’язаних з коронавірусом, постраждала Азія. Тут туристичний потік скоротився на 72%.
В Європі він знизився на 66%, в Африці та на Близькому Сході – на 57%, а в Америці – на 55%.
Скільки країн пом’якшили карантин
115 країн світу послабили карантинні обмеження та дозволили приїжджати до них туристам.
Таким чином, зараз стало на 28 туристичних напрямів більше, ніж було у липні. 93 країни повністю закриті для туристів.
Джерело: Всесвітня туристична організація ООН