Під час підписання мирних угод Ізраїль обстріляли ракетами

Із Сектору Гази нанесли ракетний удар по Ізраїлю у час, коли у Вашингтоні відбувалось підписання мирних угод між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном.

Ракети були націлені на міста Ашкелон та Ашдод.

У них оголосили евакуацію десятків тисяч мешканців, які були змушені сховатись у бомбосховища. Загиблих немає, однак поранення отримало 10 осіб.

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У цей час у Вашингтоні відбувалась урочиста церемонія підписання угод між Ізраїлем та двома арабськими країнами за посередництва президента США Дональда Трампа.

Домовленості між країнами спрямовані на встановлення миру на Близькому Сході.

Мирна угода між ОАЕ та Ізраїлем

Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за сприяння у налагодженні стосунків між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

З такою ініціативою виступив голова парламентської асамблеї НАТО Крістіан Тайбрінг-Джедде. Визнання повних дипломатичних відносин між Ізраїлем та ОАЕ за посередництва США відбулося 13 серпня.

Джерело: The Times of Israel