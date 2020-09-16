У США водій шкільного автобуса виграв у лотерею $2 млн

73-річний американець Джеймс Діппольд 20 років ставив на одні і ті ж числа у лотереї. На початку вересня він зірвав джекпот у $2 млн.

Діппольд працює водієм шкільного автобуса, повідомляє UPI.

Американець заявив, що нарешті піде на пенсію. На гроші придбає легендарний американський маслкар, про який мріяв з 1960-х років, коли повернувся з війни у В’єтнамі.

Читайте: Італійка виграла у лотерею картину Пікассо вартістю €1 млн

Магазин, де Діппольд купив виграшний квиток, отримає $5 тис. в якості бонусу.

Розділив виграш з другом

Американець Том Кук, який виграв джекпот у лотереї, поділився своїм виграшем із товаришем через обіцянку.

Чоловік та його друг Джозеф Фіні у 1992 році пообіцяли одне одному, якщо один з них виграє у лотереї Powerball, то виграш вони поділять порівну.

Кожен отримав по $5,7 млн. Шанси на виграш джекпоту Powerball складають 1 до 292 млн.

Джерело: UPI