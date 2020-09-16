В США після весілля стався спалах коронавірусу – сім людей померли

У штаті Мен (США) після святкування весілля стався спалах коронавірусу в регіоні. Від ускладнень Covid-19 померли сім пацієнтів.
У Міллінокеті проходило весілля, на якому були присутні 65 гостей, з ними пов’язані понад 175 випадків зараження коронавірусом.
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У Центрі з контролю і профілактики захворювань штату Мен, на весіллі, були присутні співробітник в’язниці графства Йорк і співробітник реабілітаційного центру Медісона. В останньому померли шість із семи інфікованих.
– Випадки інфікування після весілля, поширилися на сотні миль у штаті, який значною мірою контролював поширення коронавірусу протягом літа, – зазначили у Центрі з контролю і профілактики захворювань.
Коронавірус у світі
Станом на 16 вересня у світі на коронавірус захворіли 29 477 183 людини. 933 490 пацієнтів з Covid-19 померли.
Найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували саме у США – 6 604 156 хворих.