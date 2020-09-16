Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.
На уточнююче питання про те, чи отримає Лукашенко гарантії безпеки, Тіхановська відповіла: Так. Навіть більше.
12 білоруських компаній вирішили перенести свою діяльність в Латвію.
Для прискорення процесу сформована спеціальна команда, куди входять представники Міністерства економіки та Латвійського агентства інвестицій і розвитку (LIAA).
15 вересня e Білорусі проходили суди над затриманими під час недільних мирних маршів активістами, серед них чимало юних хлопців та дівчат.
Наприклад, студента БДУІР Михайла Клачкова покарали за участь у марші 10 добами адміністративного арешту, передає сайт TUT.BY.
Верховна Рада не признала президентські вибори у Білорусі. За це проголосувало 228 депутатів на засіданні 15 вересня.
Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська написала колонку для американської газети The Washington Post.
У ній вона заявляє, що після виборів президента, білорусів об’єднав рух за демократію.
– Чим сильніше диктатор Олександр Лукашенко намагається зберегти свою владу, тим більше вона слабшає, – написала Тихановська.
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі пояснили жорсткий розгін протестувальників у Дроздах напередодні “агресивною” поведінкою натовпу.
– У Мінську 13 вересня на вул. Тиха агресивний натовп чинив опір співробітникам міліції, які охороняли громадський порядок. У нападників в арсеналі були гумові палиці і водопровідні труби. Протестувальники закидали міліціонерів камінням і пляшками.
Під час переговорів, президент РФ Володимир Путін пообіцяв Олександру Лукашенку кредит у $1,5 млрд.
– Наші міністри фінансів ведуть роботу на професійному рівні, – сказав Путін.
Джерело: ТАСС
Координаційна рада білоруської опозиції звернулася до російської влади:
– Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі та Росії, як це намагаються подавати білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах.
У заяві наголошується, що дії білоруської влади лише провокують подальше зростання протестів і можуть привести до гуманітарної катастрофи.
Опозиціонери переконані, що Росія не може бути зацікавлена в такому сценарії, а хоче, щоб Білорусь була мирною країною.
– Ми впевнені, що стабільність у регіоні важлива не тільки для Білорусі, але й для Росії, і вже цілком очевидно, що ця стабільність не може бути досягнута подальшими репресіями і силовим придушенням мирних протестів, – йдеться у зверненні.
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прокоментувала зустріч Лукашенка та Путіна, пише TUT.BY.
За її словами, всі рішення, ухвалені сьогодні в Сочі, будуть незаконними.
– Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі та підтримці на виборах, – заявила Тихановська.
Під час протестів 13 вересня силовики затримали 774 людини, з яких у Мінську – понад 500, в СІЗО перебувають 544 затримані, повідомляє МВС Білорусі.