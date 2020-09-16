11:00 -

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.

На уточнююче питання про те, чи отримає Лукашенко гарантії безпеки, Тіхановська відповіла: Так. Навіть більше.