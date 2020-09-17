Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що спалах коронавірусу у світі вийшов з-під контролю, а кількість смертей від Covid-19 незабаром зросте до 1 млн.

За його словами, пандемія не має панацеї, адже винайдена вакцина від коронавірусу не вирішить цю кризу у найближчому майбутньому.

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– Нам потрібно розширити нові інструменти, які можуть реагувати на нові випадки і забезпечувати життєво важливе лікування для припинення поширення захворювання та порятунку життя, особливо протягом наступних 12 місяців, – зазначив Генсек ООН.

Антоніу Гутерреш наголошує на тому, що вакцину варто розцінювати як глобальне суспільне благо, яке має бути загальнодоступним. Проте для цього потрібен стрибок у фінансуванні.

Окрім того, люди мають бути готові до масової вакцинації, але поширення дезінформації про неї підживлює вагання і підсилює теорії змови.

За словами Генерального секретаря ООН, населення різних країн відмовляється від нової вакцини проти коронавірусу , а в умовах цієї смертельної хвороби потрібно зробити все можливе, щоб зупинити дезінформацію.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 вересня в Україні зафіксували 3 584 нових випадків коронавірусу. Це найбільший антирекорд за весь час пандемії.

За останню добу померли 60 осіб, а з початку епідемії – 3 400 пацієнтів. Водночас одужали загалом 73 913 людей, а за добу – 1 589 українців.

Найбільшу кількість інфікованих виявили у Харківській області – 483, у Тернопільській області – 390, у Києві – 379, в Одеській області – 325.

Джерело: ООН