Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що спалах коронавірусу у світі вийшов з-під контролю, а кількість смертей від Covid-19 незабаром зросте до 1 млн.
За його словами, пандемія не має панацеї, адже винайдена вакцина від коронавірусу не вирішить цю кризу у найближчому майбутньому.
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– Нам потрібно розширити нові інструменти, які можуть реагувати на нові випадки і забезпечувати життєво важливе лікування для припинення поширення захворювання та порятунку життя, особливо протягом наступних 12 місяців, – зазначив Генсек ООН.
Антоніу Гутерреш наголошує на тому, що вакцину варто розцінювати як глобальне суспільне благо, яке має бути загальнодоступним. Проте для цього потрібен стрибок у фінансуванні.
Окрім того, люди мають бути готові до масової вакцинації, але поширення дезінформації про неї підживлює вагання і підсилює теорії змови.
За словами Генерального секретаря ООН, населення різних країн відмовляється від нової вакцини проти коронавірусу , а в умовах цієї смертельної хвороби потрібно зробити все можливе, щоб зупинити дезінформацію.
Коронавірус в Україні
Станом на 17 вересня в Україні зафіксували 3 584 нових випадків коронавірусу. Це найбільший антирекорд за весь час пандемії.
За останню добу померли 60 осіб, а з початку епідемії – 3 400 пацієнтів. Водночас одужали загалом 73 913 людей, а за добу – 1 589 українців.
Найбільшу кількість інфікованих виявили у Харківській області – 483, у Тернопільській області – 390, у Києві – 379, в Одеській області – 325.
Джерело: ООН