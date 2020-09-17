Смерть Валентини Легкоступоваї: на тілі виявили численні травми

Родичі співачки Валентини Легкоступова отримали дані посмертних ушкодженнях. Лікарі знайшли гематоми на всьому тілі артистки.

– На Легкоступовій буквально не було живого місця, – сказано у висновку.

Згідно з документом, у співачки були закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня, гостра гематома лівої лобної, тім’яної, скроневої і потиличної долі.

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Також медики знайшли синці на тулубі і кінцівках Легкоступової.

Діти співачки підозрюють вітчима – Юрія Фірсова. Він провів у шлюбі з Легкоступовою всього 40 днів.

Його затримали після смерті співачки, але пізніше відпустили. Фірсов сказав слідчим, що жінка впала, послизнувшись у ванній.

Співачка Валентина Легкоступова померла 14 серпня у віці 54 років. Досі невідома точна причина її смерті.

Останні дні життя Валентина Легкоступова провела в лікарні, не виходячи з коми.

Джерело: Mash