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Факти / Світ

Небезпечний дим від пожеж у США досяг північної Європи

На Заході США досі вирують масштабні пожежі. Супутникові знімки показали, що дим від них вже досяг Європи.

Про це повідомили експерти Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

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За їхніми даними, дим подолав більше 8 тис. кілометрів і наблизився до Великої Британії та інших країн північної Європи. Окрім того, до атмосфери потрапили 33,4 млн тонн вуглецю внаслідок тривалих пожеж в Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні.

 – Масштаби і сила цих пожеж набагато вищі, ніж будь-які інші за останні 18 років, – повідомив науковий співробітник і експерт з лісових пожеж у службі моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паррингтон.

За його словами, щільність диму у повітрі перевищила норму у сім разів.

Пожежі у США

У серпні внаслідок пожежі у США в штаті Каліфорнія було евакуйовано майже 8 тис. мешканців. Тоді горіло 4,8 тис. га, людей виселили з 2 586 будинків в окрузі Ріверсайд.

лісові пожежі у США тривали декілька днів, постраждалих не було.

Джерело: АР

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