Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня.

З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.

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Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 6 629 702;

Індія – 5 020 359;

Бразилія – ​​4 419 083;

Росія – 1 075 485

Перу – 738 020.

Наближається до першої п’ятірки і Колумбія, де зафіксовано 736 377 випадків інфікування.

Україна у цьому рейтингу на 25 місці – між Ізраїлем та Канадою. За даними Університету Джонса Хопкінса, у нас 166 694 випадків Covid-19.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 196 752;

Бразилія – ​​134 106;

Індія – 82 066;

Мексика – 71 978;

Велика Британія – 41 773.

Де найбільше тих, хто одужав після коронавірусу:

Індія – 3 942 360;

Бразилія – ​​3 835 119;

США – 2 525 573;

Росія – 887 457;

Колумбія – 610 078.

Коронавірус у світі 16 вересня

Станом на 16 вересня на коронавірус у світі захворіли 29 477 183 людини.

З них 933 490 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Антилідерерами за кількістю інфікованих і летальних випадків залишаються США.