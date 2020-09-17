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Факти / Світ

Одужали понад 20 млн: коронавірус у світі 17 вересня

Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня.

З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:

  • США – 6 629 702;
  • Індія – 5 020 359;
  • Бразилія – ​​4 419 083;
  • Росія – 1 075 485
  • Перу – 738 020.

Наближається до першої п’ятірки і Колумбія, де зафіксовано 736 377 випадків інфікування.

Україна у цьому рейтингу на 25 місці – між Ізраїлем та Канадою. За даними Університету Джонса Хопкінса, у нас 166 694 випадків Covid-19.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 196 752;
  • Бразилія – ​​134 106;
  • Індія – 82 066;
  • Мексика – 71 978;
  • Велика Британія – 41 773.

Де найбільше тих, хто одужав після коронавірусу:

  • Індія – 3 942 360;
  • Бразилія – ​​3 835 119;
  • США – 2 525 573;
  • Росія – 887 457;
  • Колумбія – 610 078.

Коронавірус у світі 16 вересня

Станом на 16 вересня на коронавірус у світі захворіли 29 477 183 людини.

З них 933 490 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Антилідерерами за кількістю інфікованих і летальних випадків залишаються США.

Фото: Dreamstime

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