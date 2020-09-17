Більш як 283 тис. людей захворіли на коронавірус у світі за станом на 17 вересня.
З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.
Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.
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Антилідери за кількістю хворих на коронавірус:
- США – 6 629 702;
- Індія – 5 020 359;
- Бразилія – 4 419 083;
- Росія – 1 075 485
- Перу – 738 020.
Наближається до першої п’ятірки і Колумбія, де зафіксовано 736 377 випадків інфікування.
Україна у цьому рейтингу на 25 місці – між Ізраїлем та Канадою. За даними Університету Джонса Хопкінса, у нас 166 694 випадків Covid-19.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 196 752;
- Бразилія – 134 106;
- Індія – 82 066;
- Мексика – 71 978;
- Велика Британія – 41 773.
Де найбільше тих, хто одужав після коронавірусу:
- Індія – 3 942 360;
- Бразилія – 3 835 119;
- США – 2 525 573;
- Росія – 887 457;
- Колумбія – 610 078.
Коронавірус у світі 16 вересня
Станом на 16 вересня на коронавірус у світі захворіли 29 477 183 людини.
З них 933 490 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.
Антилідерерами за кількістю інфікованих і летальних випадків залишаються США.